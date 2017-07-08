أقوال الصحف: المغرب ضمن قائمة الدول الإفريقية الأربع الأكثر ازدهارا.

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عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت.. * أخبار اليوم: - من أوقف الدعم الاجتماعي "تيسير"؟ المعارك السياسية التي تسببت في تجميد مشاريع الدعم المالي المباشر لفائدة الفقراء في الولاية الحكومية السابقة، امتدت لتشمل حتى الدعم المالي القائم، لتجمد صرفه لصالح مستحقيه.
Source : http://www.alayam24.com/articles-40713.html...
Source : http://www.alayam24.com/articles-40713.html...