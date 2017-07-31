ألفيس يقترب من الوصول لرقم تاريخي مميز

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اقترب النجم البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، من تصدر قائمة أكثر اللاعبين حصداً للبطولات الرسمية في التاريخ، بعد ما ساهم في تتويج فريقه بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو. وتألق لاعب برشلونة السابق خلال المباراة التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية، بتسجيله هدف وصناعة آخر، ليقلب....
Source : http://sport.echoroukonline.com/articles/216876.ht...
Source : http://sport.echoroukonline.com/articles/216876.ht...