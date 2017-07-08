أمن مراكش يحبط فرار مجرم خطير

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عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
تمكنت مصالح الأمن، صباح أول أمس (الأربعاء)، من إيقاف مجرم يعد خطيرا بحي سوكوما، بسبب اعتداءاته على العديد من المواطنين الذين كان يسلبهم أمتعتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، بالإضافة إلى تورطه في ترويج المخدرات. و أفاد مصدر أمني أن الموقوف الملقب ب “النقابة” كان مبحوثا عنه محليا من أجل السرقة الموصوفة....
Source : http://assabah.ma/228019.html...
Source : http://assabah.ma/228019.html...