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Publié le Lundi 31 Juillet à 18:51

اختتام الاحتفالات الرسمية بعيد العرش .. الملك يترأس حفل الولاء





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ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم الاثنين برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي في تطوان، "حفل الولاء" تخليدا للذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش. وفي مستهل هذا الحفل قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وولاة وعمال....

Source : http://www.hespress.com/politique/359821.html...

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