اختتام الاحتفالات الرسمية بعيد العرش .. الملك يترأس حفل الولاء

A proximité
-
Dining for non-residents introduced at L'Hotel Marrakech
-
Marokko in Guinness Book met grootste “tanjia” ter wereld (video)
-
عبدالله إبراهيم: دخلاء على السرد «يعبثون» بالرواية العربية
-
SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside à Tétouan la cérémonie d'allégeance
-
Humour Le festival "Marocains rigolos et résonnants à l’étranger" revient pour une 3e édition 13:31
ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم الاثنين برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي في تطوان، "حفل الولاء" تخليدا للذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش. وفي مستهل هذا الحفل قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وولاة وعمال....
Source : http://www.hespress.com/politique/359821.html...
Source : http://www.hespress.com/politique/359821.html...