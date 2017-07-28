التربص الثاني يحوّل إلى مراكش المغربية

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ورش يوقف سير القطارات بين بنكرير ومراكش
حولت إدارة شبيبة القبائل تربصها الثاني من تونس إلى مدينة مراكش المغربية، وهذا في الفترة الممتدة ما بين 2 و20 أوت المقبل. وهذا بعد أخذ ورد حيث يرتقب ان يغادر أحد المسيرين إلى المغرب في الساعات القليلة المقبلة لمعاينة المركز بمراكش، كما سيحاول ضمان عدة مباريات ودية لتفادي نقص المنافسة وحتى يخول للمدرب....
Source : http://sport.echoroukonline.com/articles/216820.ht...
Source : http://sport.echoroukonline.com/articles/216820.ht...