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Publié le Vendredi 28 Juillet à 20:04

التربص الثاني يحوّل إلى مراكش المغربية





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حولت إدارة شبيبة القبائل تربصها الثاني من تونس إلى مدينة مراكش المغربية، وهذا في الفترة الممتدة ما بين 2 و20 أوت المقبل. وهذا بعد أخذ ورد حيث يرتقب ان يغادر أحد المسيرين إلى المغرب في الساعات القليلة المقبلة لمعاينة المركز بمراكش، كما سيحاول ضمان عدة مباريات ودية لتفادي نقص المنافسة وحتى يخول للمدرب....

Source : http://sport.echoroukonline.com/articles/216820.ht...

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