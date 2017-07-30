eMarrakech
Facebook
App Store
Instagram
Mobile
Newsletter
Rss

Publié le Dimanche 30 Juillet à 20:05

المغرب: عفو عن معتقلي «الريف» وانتقاد للنخبة 30-07-2017





A proximité
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن معتقلين بينهم أشخاص اعتقلوا على خلفية ما بات يعرف باسم "حراك الريف"، الذي تفجر في مدينة الحسيمة شمال البلاد، عقب مقتل بائع سمك سحقاً داخل شاحنة للنفايات. وفي خطاب مساء أمس في ذكرى مرور 18 عاماً على اعتلاء العرش، انتقد الملك الإدارة المغربية والنخبة السياسية وحملهما مسؤولية "إعاقة تقدم المغرب".

Source : http://www.aljarida.com/articles/15014346275840714...

               Partager Partager


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook, Twitter ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.

Les internautes peuvent signaler des messages qu’ils estiment non conformes à ces Charte de modération en cliquant sur le bouton « Alerter ».

eMarrakech

Newsletter
 
© 2001 - 2016 eMarrakech.info