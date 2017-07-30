المغرب: عفو عن معتقلي «الريف» وانتقاد للنخبة 30-07-2017

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عفو ملكي في المغرب عن معتقلي «حراك الريف»
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المغرب: محمد السادس ينتقد الأداء العام في الاستثمار والخدمات والتنمية
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المغرب: محمد السادس ينتقد الأداء العام في الاستثمار والخدمات والتنمية
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن معتقلين بينهم أشخاص اعتقلوا على خلفية ما بات يعرف باسم "حراك الريف"، الذي تفجر في مدينة الحسيمة شمال البلاد، عقب مقتل بائع سمك سحقاً داخل شاحنة للنفايات. وفي خطاب مساء أمس في ذكرى مرور 18 عاماً على اعتلاء العرش، انتقد الملك الإدارة المغربية والنخبة السياسية وحملهما مسؤولية "إعاقة تقدم المغرب".
Source : http://www.aljarida.com/articles/15014346275840714...
Source : http://www.aljarida.com/articles/15014346275840714...