بالصور.. كيف يقضي ميسي ورونالدو إجازتيهما الصيفية؟

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وجدو راسكم للطنطينة. الحرارة والشركي ابتداء من بعد غدا.. وها المدن لي غادي تكون شاعلة فيها العافية
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Comment Laurent de Gourcuff, roi de la fête à Paris, étend son empire
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0 15:07 نـشـرة خــاصــة: مـوجـة حــرارة مـفرطـة بــدايـة مـن الـثـلاثــاء
يقضي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عطلته الصيفية حاليا، في جزر الكاريبي، مع زوجته أنطونيلا روكوزو، وأولادهما، بعدما احتفلا بزفافهما في مدينة روزاريو الأرجنتينية. وسبق أن نشرت وسائل إعلام عالمية، أن النجم الأرجنتيني قرر أن يقضي شهر العسل في مدينة مراكش المغربية( عاصمة النخيل)، ولكنه في....
Source : https://arabic.rt.com/sport/887771-%D8%A8%D8%A7%D9...
Source : https://arabic.rt.com/sport/887771-%D8%A8%D8%A7%D9...