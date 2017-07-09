تحذيرات من حرارة مفرطة ابتداء من الثلاثاء

A proximité
-
L'estate 'spallina' di Emanuela Iaquinta
-
وجدو راسكم للطنطينة. الحرارة والشركي ابتداء من بعد غدا.. وها المدن لي غادي تكون شاعلة فيها العافية
-
Wimbledon: Mannarino, Paire et Garcia, les Français surprises
-
Comment Laurent de Gourcuff, roi de la fête à Paris, étend son empire
-
0 15:07 نـشـرة خــاصــة: مـوجـة حــرارة مـفرطـة بــدايـة مـن الـثـلاثــاء
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة من الحرارة ستتراوح ما بين 38 و 46 درجة مصحوبة بهبوب رياح الشركي، ستهم ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل العديد من جهات المملكة. وجاء في نشرة جوية خاصة للمديرية، أن موجة من الحرارة ستتراوح درجاتها ما بين 41 و 44 درجة ستسجل ابتداء من الثلاثاء....
Source : http://assabah.ma/228589.html...
Source : http://assabah.ma/228589.html...