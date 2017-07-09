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Publié le Dimanche 9 Juillet à 17:52

تحذيرات من حرارة مفرطة ابتداء من الثلاثاء





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أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن موجة من الحرارة ستتراوح ما بين 38 و 46 درجة مصحوبة بهبوب رياح الشركي، ستهم ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل العديد من جهات المملكة. وجاء في نشرة جوية خاصة للمديرية، أن موجة من الحرارة ستتراوح درجاتها ما بين 41 و 44 درجة ستسجل ابتداء من الثلاثاء....

Source : http://assabah.ma/228589.html...

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