تعرف على المدنية العربية الذي اختارها "ميسي...

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ميسي يختار "عاصمة النخيل" العربية لقضاء شهر العسل
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Permaliens vers Le Raja à la croisée des chemins
تعديل حجم الخط: سرايا-اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو مدينة مراكش المغربية لقضاء شهر العسل، عقب الاحتفال بزفافهما الأسبوع الماضي في مدينة روزاريو الأرجنتينية. ووفق ما ذكره موقع 'بيبل'، الذي يهتم بأخبار النجوم والمشاهير، فإن ميسي وروكوزو سيقضيان شهر العسل في مدينة مراكش المغربية، الملقبة بـ'عاصمة النخيل'.
Source : http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&a...
Source : http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&a...