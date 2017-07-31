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Publié le Lundi 31 Juillet à 20:12

جورنالات بلادي1. “شوهة” بشاطئ السعيدية.. دلاح وهندية وسمك مشوي حول الجوهرة الزرقاء إلى جوطية وتحذيرات من نفاذ مخزون أدوية مهمة للأطفال





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كود: وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء (فاتح غشت 2016)، على مجموعة من العناوين البارزة. “شوهة” بشاطئ السعيدية.. دلاح وهندية وسمك مشوي حول الجوهرة الزرقاء إلى جوطية. أكدت “الأخبار” أنه لم يعد الباعة الجائلون والفراشة يكتفون باحتلال الشوارع الرئيسية والأزقة....

Source : http://www.goud.ma/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%...

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