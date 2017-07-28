سابقة.. درجات الحرارة غادي تشعل بزّافْ بزّافْ وغادي توصل لـ48 درجة

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Maroc : Les températures culmineront jusqu'à 48°C ce week-end
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La vague de chaleur persiste
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ورش يوقف سير القطارات بين بنكرير ومراكش
كـود : عمـر المزيـن// توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، بأن العديد من مناطق المملكة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة القصوى، التي قد تصل إلى 48 درجة، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وحسب بلاغ للمديرية، فإن المنطقة الشرقية ستشهد، يومي الاثنين والثلاثاء....
Source : http://www.goud.ma/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-...
Source : http://www.goud.ma/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-...