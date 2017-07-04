عاصمة النخيل تحتضن ميسي وعروسه في شهر العسل

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ميسي يختار "عاصمة النخيل" العربية لقضاء شهر العسل
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Permaliens vers Le Raja à la croisée des chemins
وقع اختيار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعروسه أنتونيلا روكوزو على مدينة مراكش المغربية والتي تلقب بعاصمة النخيل لقضاء شهر العسل، عقب الاحتفال بزفافهما الأسبوع الماضي . وتعتبر مراكش الوجهة السياحية المفضلة لدى الكثير من المشاهير، أبرزهم منافس ليونيل ميسي، نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
Source : https://www.slaati.com/2017/07/04/p815398.html...
Source : https://www.slaati.com/2017/07/04/p815398.html...