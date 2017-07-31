عبدالله إبراهيم: دخلاء على السرد «يعبثون» بالرواية العربية

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عبدالله إبراهيم ناقد وأكاديمي عراقي، مختصّ بالدراسات السردية. حاصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الآداب لعام 2014، وجائزة الشيخ زايد لعام 2013. نال درجة الدكتوراه في الآداب العربية عام 1991 من كلية الآداب - جامعة بغداد. عمل أستاذاً للدراسات الأدبية والنقدية في عدد مِن الجامعات العربية.
Source : http://www.alhayat.com/Articles/23186017/%d8%b9%d8...
Source : http://www.alhayat.com/Articles/23186017/%d8%b9%d8...