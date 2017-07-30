عفو ملكي في المغرب عن معتقلي «حراك الريف»

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المغرب: محمد السادس ينتقد الأداء العام في الاستثمار والخدمات والتنمية
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المغرب: محمد السادس ينتقد الأداء العام في الاستثمار والخدمات والتنمية
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المغرب: عفو عن معتقلي «الريف» وانتقاد للنخبة 30-07-2017
أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عفوًا عن معتقلين بينهم أشخاص اُعتُقلوا على خلفية ما بات يعرف باسم «حراك الريف» الذي تفجَّر في مدينة الحسيمة بشمال البلاد عقب مقتل بائع سمك سحقًا داخل شاحنة للنفايات. وفي خطاب مساء السبت، في ذكرى مرور 18 عامًا على اعتلاء العرش، انتقد الملك الإدارة المغربية....
Source : http://www.libyaakhbar.com/libya-news/394911.html...
Source : http://www.libyaakhbar.com/libya-news/394911.html...