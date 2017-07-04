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Publié le Lundi 3 Juillet à 23:12

غاضبون يعتصمون بـ"غرفة التجارة" في مراكش





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يخوض مستشارون من إقليم اليوسفية اعتصاما مفتوحا أمام مكتب رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات بمدينة مراكش، ضد ما أسموه "الإقصاء الممنهج لإقليم اليوسفية من برامج الغرفة". وعلل المشاركون في الاعتصام نفسه شكلهم الاحتجاجي بكون إقليم اليوسفية لا يتوفر على موظف لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لتقريب....

Source : http://www.hespress.com/regions/356561.html...

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