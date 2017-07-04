غاضبون يعتصمون بـ"غرفة التجارة" في مراكش

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Permaliens vers Le Raja à la croisée des chemins
يخوض مستشارون من إقليم اليوسفية اعتصاما مفتوحا أمام مكتب رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات بمدينة مراكش، ضد ما أسموه "الإقصاء الممنهج لإقليم اليوسفية من برامج الغرفة". وعلل المشاركون في الاعتصام نفسه شكلهم الاحتجاجي بكون إقليم اليوسفية لا يتوفر على موظف لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لتقريب....
Source : http://www.hespress.com/regions/356561.html...
Source : http://www.hespress.com/regions/356561.html...