فضيحة تهز مطاري كازا ومراكش.. “كود” تروي تفاصيل لاختلالات عميقة شابت صفقات وطلب عروض مفتوحة وحقوقون يدخلون على الخط

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Encantador murió tras ser mordido por su serpiente en Marruecos
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12:29 Encantador de serpientes se distrae y recibe...
كـود : عمـر المزيـن// فجّر حقوقيون ومهنيون فضيحة من العيار الثقيل، كشفت عن حجم الاختلالات التي تشهدها مختلف المطارات بالمملكة وعلى رأسها مطاري الدار البيضاء ومراكش. وأكدت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن صفقات وطلب عروض مفتوحة بمطاري محمد الخامس بالدار البيضاء والمنارة بمراكش طالتها إختلالات وخروقات بعدما....
Source : http://www.goud.ma/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-...
Source : http://www.goud.ma/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-...