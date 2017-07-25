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Publié le Mardi 25 Juillet à 20:55

مراكش .. سقوط عصابة خطيرة من 15 فردا في قبضة الأمن





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أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش بأن عناصر الدرك الملكي بتاسلطانت (ضواحي مراكش) تمكنت، مؤخرا، من تفكيك عصابة إجرامية تضم 15 فردا، من بينهم ثمانية متورطون في إخفاء المسروقات وثلاثة قاصرين، متخصصة في أعمال السرقة الموصوفة تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء وأوضح المصدر ذاته أنه بتعليمات من النيابة....

Source : http://www.alayam24.com/articles-41666.html...

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