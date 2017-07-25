مراكش .. سقوط عصابة خطيرة من 15 فردا في قبضة الأمن

A proximité
-
Le Burkina Faso décroche sa seconde médaille d’or aux 100m haies dames grâce à Marthe Koala
-
De Bonnes Sources
-
Fraude fiscale: le parquet demande un procès pour le couple Balkany
-
جورنالات بلادي1. مجلس مدينة الدار البيضاء مهدد بالإفلاس بسبب أخطاء تقنية تشوب الصفقات وطلبات العروض وتوتر بين نواب البيجيدي ووزراء التجمع يهدد التماسك الحكومي
-
Ces fugitifs étrangers qui prennent le Maroc pour un Eldorado, sauf que toute bonne chose a une fin
أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش بأن عناصر الدرك الملكي بتاسلطانت (ضواحي مراكش) تمكنت، مؤخرا، من تفكيك عصابة إجرامية تضم 15 فردا، من بينهم ثمانية متورطون في إخفاء المسروقات وثلاثة قاصرين، متخصصة في أعمال السرقة الموصوفة تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء وأوضح المصدر ذاته أنه بتعليمات من النيابة....
Source : http://www.alayam24.com/articles-41666.html...
Source : http://www.alayam24.com/articles-41666.html...