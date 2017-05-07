eMarrakech
Facebook
App Store
Instagram
Mobile
Newsletter
Rss

- publié le Dimanche 7 Mai à 23:05

مروحية تنقل "شابا مكسورا" من العيون إلى مراكش





A proximité
تم نقل شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بالمروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون، بعد أن تعرض لكسور إثر سقوطه من علو الطابق الثالث، من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات.

Source : http://www.hespress.com/faits-divers/349265.html...

               Partager Partager

eMarrakech | 3 questions à | Dépêches | Tribune | Communiqués

Newsletter
 
© 2001 - 2016 eMarrakech.info