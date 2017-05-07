مروحية تنقل "شابا مكسورا" من العيون إلى مراكش

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تم نقل شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بالمروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون، بعد أن تعرض لكسور إثر سقوطه من علو الطابق الثالث، من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات.
Source : http://www.hespress.com/faits-divers/349265.html...
Source : http://www.hespress.com/faits-divers/349265.html...