ميسي يتبرع ببقايا طعام زفافه لمؤسسات خيرية

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روساريو (الأرجنتين) – ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، تبرع بكميات الطعام والشراب المتبقية من حفل زفافه الفخم، الذي أقيم يوم الجمعة قبل الماضي، إلى اثنتين من المؤسسات الخيرية في مدينة روساريو الأرجنتينية.
Source : http://www.alarab.co.uk/?id=113546...
Source : http://www.alarab.co.uk/?id=113546...