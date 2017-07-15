نشرة خاصة: موجة الحر مستمرة في المملكة

A proximité
-
La gauche unie espagnole dénonce le manque de garanties et l’illégalité du procès des prisonniers sahraouis du Gdeim Izik
-
Dubai 'the ultimate family vacation destination'
-
SACRÉE VAINQUEUR DU PRIX PANAFRICAIN « INNOVATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC », LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES REÇOIT SON TROPHÉE
-
Musique : l’album "Scènes de vie courante" dans les bacs
-
Scorching Temperature of 46C in Marrakech, 44C in Fez on Saturday
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة اليوم السبت، بأن موجة الحرارة ستتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، بالعديد من مناطق المملكة، مع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 37 و 46 درجة. وسيستمر الطقس الحار بالمناطق الواقعة في جنوب ـ شرق وشرق الأقاليم الصحراوية يوم الأربعاء والخميس المقبلين.
Source : http://www.hespress.com/regions/357947.html...
Source : http://www.hespress.com/regions/357947.html...