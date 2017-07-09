وجدو راسكم للطنطينة. الحرارة والشركي ابتداء من بعد غدا.. وها المدن لي غادي تكون شاعلة فيها العافية

A proximité
-
L'estate 'spallina' di Emanuela Iaquinta
-
Wimbledon: Mannarino, Paire et Garcia, les Français surprises
-
Comment Laurent de Gourcuff, roi de la fête à Paris, étend son empire
-
0 15:07 نـشـرة خــاصــة: مـوجـة حــرارة مـفرطـة بــدايـة مـن الـثـلاثــاء
-
Des universités marocaines intègrent le réseau international AMEDEE
كود: وجدو راسكم للطنطينة. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أعلنت أن موجة من الحرارة ستتراوح ما بين 38 و46 درجة مصحوبة بهبوب رياح الشركي، ستهم ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل العديد من جهات المملكة. وجاء في نشرة جوية خاصة للمديرية، أن موجة من الحرارة ستتراوح درجاتها ما بين 41 و 44 درجة ستسجل....
Source : http://www.goud.ma/%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%88-%d8%b1...
Source : http://www.goud.ma/%d9%88%d8%ac%d8%af%d9%88-%d8%b1...