ورش يوقف سير القطارات بين بنكرير ومراكش

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هكذا كانت كواليس حفل تدشين مصنع "فولسفاغن"
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقف حركة سير القطارات بين محطتي بنكرير ومراكش خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم السبت 29 يوليوز الجاري والساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 30 يوليوز، بسبب الأشغال التي باشرها في تحديث المنشآت السككية بمحطة سيدي بوغانم الواقعة على بعد 7 كيلومترات من مدينة مراكش.
Source : http://www.hespress.com/regions/359457.html...
Source : http://www.hespress.com/regions/359457.html...