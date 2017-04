​L’Académie de Marrakech fête la lecture au mois d’avril

L’Académie régionale de l’éducation et formation Marrakech Safi a élu le mois d’avril comme mois du livre et de la lecture, sous le thème « Avril, mois de la lecture« .



Il n’est point abusif de dire que la lecture est l’une des clés de la civilisation, si ce n’était la clé de la civilisation. Cependant, dans les pays européens, à titre d’exemple, la lecture est un des » gestes quotidiens », alors qu’au Maroc, le livre semble beaucoup moins inaccessible. Rappelons que, selon une enquête du HCP, datant de 2014, le nombre de bibliothèques publiques rattachées au ministère de la Culture est relativement modeste puisqu’il ne dépasse pas 145, soit une bibliothèque publique pour 200 000 habitants ; et que le ratio de livres par habitant est de 0,02 livre en moyenne ; des chiffres bien inférieures aux normes internationales.



Ainsi, l’AREF Marrakech-Safi a tenu, dans le cadre des projets préconisés par le ministère de l’Education Nationale suivant la vision stratégique 2015-2030, a promouvoir la lecture comme composante majeure de l’éducation, et ce à travers diverses activités visant développer la compétence de lecture chez les élèves.



« La lecture à l’école et en dehors de cette dernière est une question alarmante. Beaucoup d’élèves ne lisent que ce qui est au programme scolaire. Ce qui donne une idée sur les pratiques culturelles des futurs citoyens.



L’organisation de cette opération intitulée « avril 2017, mois de la lecture » par l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation Marrakech Safi a un double objectif : il s’agit d’une part d’encourager les élèves à lire davantage et dans plusieurs langues, et d’autre part de contribuer à l’amélioration des apprentissages scolaires. » Explique Youssef NAIT BELAID, Chercheur en Sciences de l’Education et Chef du Centre Régional de Documentation d’Animation et de Production Pédagogique à l’Académie de Marrakech



Au programme, les éliminatoires locales, provinciales et régionales du concours de lecture Arab reading challenge 2017, activités de lectures créatives au sein des établissements scolaires, le projet du Bibliobus en partenariat avec l’association Marrakech 21, le festival du livre de Marrakech, la célébration de la journée mondiale du livre et des droits d’auteur, projet d’équipement des bibliothèques scolaires en partenariat avec l’association Al Jisr et le groupe bancaire BMCI, projet de résidence littéraire et artistique Ce Chemin d’encre, distribution de bandes dessinées sur la corruption aux élèves du primaire, rencontre entre un auteur jeunesse et les classes de sections internationales dans des lycées de Marrakech ainsi que le projet « La lecture pour l’amélioration du succès scolaire et le développement individuel » (RASSID).