0 15:07 نـشـرة خــاصــة: مـوجـة حــرارة مـفرطـة بــدايـة مـن الـثـلاثــاء

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وجدو راسكم للطنطينة. الحرارة والشركي ابتداء من بعد غدا.. وها المدن لي غادي تكون شاعلة فيها العافية
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هــبة بــريـــس أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة من الحرارة ستتراوح ما بين 38 و 46 درجة مصحوبة بهبوب رياح الشركي ، ستهم ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل العديد من جهات المملكة. وجاء في نشرة جوية خاصة للمديرية، أن موجة من الحرارة ستتراوح درجاتها ما بين 41 و 44 درجة ستسجل....
Source : http://hibapress.com/details-113984.html...
Source : http://hibapress.com/details-113984.html...