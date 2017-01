Abdelouahed Mountassir : L’ouverture du CNOA sur l'extérieur a permis l’amélioration de sa performance

L'ordre des architectes du Maroc a réussi à créer des conglomérats adéquats, dans le cadre de fortes structures professionnelles, capables de réconcilier entre les exigences de la préservation des spécificités marocaines et la concurrence mondiale, a souligné M. Mountassir, dans une allocution à l’occasion de la journée nationale des architectes, célébrée cette année sous le thème "le rôle de la culture dans le développement urbain durable des villes africaines".



Parmi les réalisations du CNOA figure également sa participation à la 22è conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), qui s’est tenue du 07 au 18 novembre 2016 à Marrakech, et qui s'est concrétisée par l’organisation d’un débat sur "l’architecture et les changements climatiques", a-t-il ajouté.



Pour sa part, le président du Conseil régional des architectes de Rabat-Salé-Kénitra, Samir Mnebhi Loudiyi, a indiqué que la journée nationale des architectes constitue une occasion pour mettre en valeur le message Royale adressé aux architectes, qui met l’accent sur la nécessité de bien organiser ce métier et de protéger les droits des architectes.



Le conseil régional des architectes de Rabat-Salé-Kenitra s'est engagé, depuis 2014, dans l'élaboration d'études juridiques et de propositions scientifiques visant à réformer le secteur et à améliorer sa qualité, a rappelé M. Loudiyi.



Un séminaire thématique sur "le rôle de la culture dans le développement urbain durable des villes africaines" a été organisé à l’occasion de cette journée, avec la participation de plusieurs chercheurs et experts marocains et africains dans le domaine de l’architecture.



Organisée à l’initiative du ministère de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire, en partenariat avec le CNOA, la célébration de la journée nationale des architectes constitue une occasion pour mettre en valeur la richesse du patrimoine architectural et urbain du Maroc, ainsi que pour s’arrêter sur les réalisations du conseil et se projeter dans l’avenir afin de faire face aux enjeux de durabilité et de l'efficacité énergétique.