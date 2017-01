Accident sur l’autoroute Marrakech-Agadir : le parquet près le tribunal d’Agadir a déféré le chauffeur de l'autocar devant le juge d'instruction

Suite à l'accident survenu samedi dernier sur l’autoroute Marrakech-Agadir et qui a fait 10 morts et 22 blessés, le parquet près le tribunal de première instance d’Agadir a déféré le chauffeur de l'autocar devant le juge d'instruction près cette juridiction. ''Cette procédure intervient en vertu d'une demande d'enquête pour omission des précautions nécessaires au volant et pour avoir provoqué un accident de la route qui a occasionné des décès et des blessures sans l'intention de les donner'', indique mardi un communiqué du procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Agadir.