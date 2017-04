Agraw…le chant soufi des femmes amazighes

Leur passage à la médina de Marrakech, dans le beau patio de Dar Bellarj, n’est pas passé inaperçu. La soirée du vendredi 7 avril a vu rayonner ces femmes amazighes de mille feux, récitant avec une harmonie inconditionnelle des louanges soufies, chantant leur amour à Dieu et au prophète.



Elles marient chant religieux et louange artistique multi-rythmique pour ainsi offrir à tous ceux qui ont la chance d’ouïr leurs prouesses, le plaisir de la dégustation musicale spirituelle de haut niveau.



L’accompagnement instrumental est tout aussi authentique ; les tambours sont là pour chatouiller les esprits par des rythmes puisés au cœur du Souss..et quand les voix agréables agrémentent en chœur les lieux, l’on ne peut que chatoyer le ciel des sensations charmantes et bien douçâtres.



Outre les rythmes authentiques, les femmes d’Agraw (qui signifie louange ou Madih) ont opté pour le choix bien fin des mots chantés, des mots traduisant spiritualité et croyance. Elles excellent dans leurs habits traditionnels, avec leur voile et un Ngab noirâtre comme pour dire aux spectateurs que la voix ne se lit pas sur les lèvres, elle se transmet vers l’esprit !



L’Association Agraw de louange et chants soufis fémininsest fondée à Tiznit par SafiaAdouhane, activiste expérimentée dans le domaine du socioculturel régional et national. La troupe féminine a déjà eu l’occasion de présenter tout son art au public marocain lors du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde.



« Prière sur le prophète



Propriétaire du Bourak



Et la fleur de nos cœurs… »



Et le chant d’Agraw rythment les ténèbres des cœurs, chantant transhumance vers la floraison des béatitudes … Un champ sans fin.. Un chant sans faim !