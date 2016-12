Al Omrane entend accélérer la cadence des réalisations

La ville nouvelle de Tamansourt, près de Marrakech, pourrait se hisser à un rang plus compétitif et attractif sur le plan socio-économique. Lors du dernier conseil d'administration d'Al Omrane Tamansourt, le plan d'action 2017 a été esquissé. Le groupe entend accélérer la cadence des réalisations.



Dans son intervention, Badr Kanouni, président du directoire du groupe Al Omrane, a annoncé le lancement de 45 projets l'année prochaine, offrant 16.804 logements pour une enveloppe budgétaire de l'ordre de 852 millions de DH et l'achèvement des travaux de 47 projets (21.631 logements) pour un coût de 1,2 milliard de DH.