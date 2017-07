Appel à Marrakech à la prise en charge médicale des enfants polyhandicapés

Les participants à cette rencontre, initiée par l’Association "Al Amal" pour personnes handicapées avec la participation de plusieurs médecins spécialisés dans ce domaine, ont relevé que le diagnostic précoce permet de déterminer le degré de handicap, d’alléger la souffrance de l’enfant souffrant de cette maladie et de faciliter son intégration au sein de la société et au sein de sa famille.

A cette occasion, ils ont mis en relief les difficultés rencontrées par les personnes polyhandicapés issues des familles pauvres ou à revenu limité, afin de leur faire bénéficier d'une prise en charge des soins de ces enfants, étant donné que cette catégorie de la société a un besoin pressant pour un ensemble de services médicaux appropriés et qui sont compatibles avec la nature de son handicap.

Les intervenants ont, en outre, appelé la société civile et les acteurs concernés à apporter leur soutien à ces enfants en vue de leur faciliter l’accès aux soins nécessaires, qui exigent l’intervention d’un ensemble de médecins spécialistes.

Cette rencontre qui a connu la participation des médecins pédiatres, des psychologues et des spécialistes de rééducation, vise à définir le polyhandicap chez les enfants, son origine et les méthodes de son traitement, ainsi que de discuter les moyens efficaces dédiés au traitement des enfants souffrant du polyhandicap et de sensibiliser les familles pour cette maladie.