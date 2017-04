Né à Marrakech en 1974, Abdelbaki Rajiilah vit et travaille à Laayoune. Il a à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives dans différentes villes du royaume.



De l’autre côté, l’on retrouve Redouane Aaziz, dont l’expression picturale se manifeste fortement et délicatement. Cet artiste a opté pour le corps comme protagoniste de ses toiles, un corps qui meut dans le tumulte des envies, entre naissance et renaissance.. la délivrance de ses sentiments déchire la quiétude des toiles et dépoussière la destinée humaine sous une forme aussi primitive que futuriste.



En effet, Aaziz possède une touche très étudiée, ses tableaux sont l’espace du mystère de l’Homme, un mystère qui cache ses blessures, ses lassitudes, ses déceptions, ses destructions et ses reconstructions… il semble représenter la genèse du bien et du mal, du savoir et de l’ignorance, du pouvoir et de la soumission.. de l’Homme dans toutes ses forces et ses impuissances !



Redouane Aaziz est né et a fait ses études à Marrakech, il travaille actuellement à Tetouan et vit à Martil. Il avait déjà exposé ses œuvres dans plusieurs villes dont Marrakech et Tetouan.



L’exposition Archi-Corps des deux artistes-plasticiens Abdelbaki Rajiilah et Redouane Aaziz a lieu au théâtre royal de Marrakech du 1er au 8 avril 2017.