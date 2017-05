Arrestaties na uitzending reportage over kinderprostitutie in Marrakech

De Marokkaanse politie heeft slechts enkele dagen na de uitzending van een reportage over kinderprostitutie in Marrakech meerdere verdachten gearresteerd. Volgens Alyaoum24 werden zes mensen aangehouden die in de Italiaanse reportage verschenen. De hennayat die op het Djemaa El Fna plein een meisje....Source : http://www.bladna.nl/arrestaties-reportage-kinderp...