Arrestation à Marrakech de trois personnes impliquées dans un meurtre

Marrakech - Les services sécuritaires de Marrakech ont procédé, lundi, à l’arrestation de trois personnes accusées d’être impliquées dans le meurtre d’une personne âgée de 25 ans.



Selon une source sécuritaire, les services de sécurité de Marrakech ont découvert, lundi après-midi, le cadavre d’une personne âgée de 25 ans, portant des blessures au niveau de la tête et du visage.



L’enquête préliminaire menée sur les lieux du meurtre par les services de sécurité, dont la police judiciaire, la police technique et les spécialistes de la scène du crime, a permis d’arrêter les trois personnes, âgées entre 20 et 25 ans, soupçonnées d'être impliquées dans ce crime.



Les investigations ont révélé que la victime et les personnes arrêtées étaient sous l'effet de l'alcool.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent avant d’être différés devant la justice.