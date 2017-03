Arrestation à Marrakech de trois trafiquants de drogue

Les services sécuritaires de Marrakech ont procédé, lundi, à l’arrestation de trois personnes s’activant dans le trafic de drogue avec la saisie en leur possession d’une importante quantité de cette matière stupéfiante.



Suite à l’exploitation de renseignements précis, des investigations et des opérations de filature et de surveillance, les services sécuritaires ont réussi à mettre la main sur une première personne à Hay Daoudiate en possession de neuf morceaux de résine de cannabis, relève une source sécuritaire.



Les perquisitions effectuées se sont soldées par l’arrestation de deux complices et la saisie de 50 kg de cannabis, 10 kg de tabac de contrebande et plus de 2 kg de résine de cannabis (Chira).



Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par les services sécuritaires de Marrakech pour lutter contre le trafic de drogue.



Les mis en cause ont été placés en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet général compétent.