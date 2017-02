Arrestation à Sidi Zouine de l'individu ayant agressé mortellement sa voisine à l’arme blanche

Rabat - L'individu qui a agressé mortellement à l’arme blanche sa voisine, dimanche à la commune de Sidi Zouine (Préfecture de Marrakech), a été arrêté, a-t-on appris auprès des autorités locales de la Wilaya de Marrakech-Safi.



Le mis en cause, a également agressé sa tante lui causant de graves blessures au cou, ajoute la même source, indiquant que la victime a été transportée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.



Le mis en cause a été arrêté et les services de la Gendarmerie Royale de Sidi Zouine ont ouvert une enquête, sous la supervision du Parquet général, afin de définir les circonstances de cet incident.