Arrestation de deux femmes de nationalité française pour vol à l’aéroport Marrakech-Ménara

Les deux dames, l’une d’origine marocaine et l’autre d’origine algérienne seraient impliquées dans le vol du sac, selon une source sécuritaire qui a affirmé que l’arrestation arrive suite à l’enquête révélant l’implication des deux femmes qui ont été placées en garde-à-vue sous la supervision du Parquet général compétent.



Le sac de la victime a été retrouvé abandonné et la somme d’argent a pu être récupérée et rendue à son propriétaire qui a poursuivi son voyage, selon la même source sécuritaire.