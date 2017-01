Atelier de réflexion à Marrakech sur la mise en œuvre des bases de fonctionnement du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire

Rabat - Un atelier de réflexion stratégique sur la mise en œuvre des bases de fonctionnement du Conseil supérieur de l'autorité judiciaire a été organisé, récemment à Marrakech, par l’Association américaine des magistrats et avocats en collaboration avec l'Amicale Hassania des magistrats.



Cet atelier qui s’est déroulé en présence de membres élus du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire, et des présidents et de représentants des deux associations organisatrices, s’assignait pour objectifs de s’informer des expériences internationales comparées, d’échanger les idées et les visions et de mener des réflexions sur les horizons de fonctionnement du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire, à la lumière de nouvelles dispositions organiques, à même d’améliorer l'action de cette institution constitutionnelle, de garantir les droits et l’exercice des devoirs en toute liberté, objectivité et efficacité, indique l’Amicale dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP.



Ont été débattus lors de cette rencontre les thèmes de "la perception générale du rôle du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire, dans sa relation avec son environnement", "les contextes généraux de la justice au Maroc, et la définition des valeurs et des principes encadrant son fonctionnement", "la définition des priorités de cette institution constitutionnelle pour la prochaine étape, de ses objectifs et les moyens de leur mise en œuvre selon un plan stratégique clair et bien défini", précise le communiqué.



Cette rencontre a été couronnée par la mise en place d’une plateforme d'action commune entre les deux associations et les membres élus sur les mécanismes opérationnels à même de consacrer les valeurs de l’ouverture, de la communication et de la réflexion commune, au service de cette institution qui doit faire face à plusieurs défis et répondre aux attentes de la société, des professionnels, des activistes des droits d’Homme et des justiciables, ajoute-t-on de même source.