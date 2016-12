Atelier samedi à Marrakech sur les principaux résultats et les perspectives de la COP22

Marrakech - Un atelier sous le thème "Lecture des principaux résultats de la COP22 et perspectives pour des actions concertées au niveau régional" aura lieu samedi prochain à Marrakech.



Organisé par le Centre de développement de la région de Tensift (CDRT), cet atelier est une rencontre de concertation et d'échange entre les acteurs de la région pour identifier les actions prioritaires à mener ensemble, en cohérence avec les résolutions de la COP22 et les engagements du Maroc en termes d’adaptation et d’atténuation des impacts des changements climatiques.



Au programme de cette rencontre, initiée avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (Allemagne) et en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et le Conseil national des droits de l’Homme en tant que coordonateur de la société civile, figure la présentation des principaux résultats de la COP22, suivie d’un débat général sur les priorités de la région et propositions d’action, ainsi que l’adoption des actions prioritaires pour la région et d’une proposition d’agenda de mise en œuvre.



Créé en1998, le CDRT est une organisation non gouvernementale qui a pour vocation de contribuer au développement de la région Marrakech-Safi. Reconnu d’utilité publique et membre observateur de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le CDRT se propose d’être un cadre organisé d’initiatives et un espace de réflexion et d’accompagnement des politiques régionales de développement.