Azilal: évacuation par hélicoptère médicalisé vers le CHU de Marrakech d’un enfant dans un état de santé critique à partir d'une commune isolée par la neige

Rabat – Un enfant, dont l'état de santé est jugée critique, a été évacué, mercredi, du douar Tiswitine de la commune Ait Oumdiss relevant de la province d'Azilal, isolée par la neige, au Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech, indique le ministère de la Santé.



L’enfant, âgé de deux ans, souffrait de complications issues d’une circoncision traditionnelle ayant causé des infections de son appareil urinaire, précise un communiqué du ministère transmis à la MAP, relevant qu’un staff médical a procédé à un examen préliminaire et prodigué les premiers soins au patient avant que ce dernier ne soit évacué d'urgence vers le CHU Mohammed VI de Marrakech où il a bénéficié d'analyses médicaux nécessaires au service de pédiatrie.



Cette intervention médicale d’urgence a suscité une grande satisfaction au sein de la famille de l’enfant et un écho favorable auprès des habitants de cette région éloignée et dont l'accès est difficile à cause des chutes de la neige.