Bab Errob, la porte ancestrale au goût fruité

Bab Acharia

Bab Errob, nommée également Bab Acharia, est la grande porte de Marrakech qui donne sur la route d’Amizmiz et d’Asni. Elle a été bâtie à l’époque des Almoravides à proximité de Bab Agnaou et du célèbre quartier Quasbah.



L’origine du nom d’Errob viendrait, selon certains historiens, d’une boisson fruitée, de raisins (Arrope), que les marrakchis consommaient abondamment avant l’apparition du thé et du café. Arrope étant un sirop de raisin caramélisé, typique de l'Espagne.



Toutefois, cette boisson avait des effets enivrants ce qui a poussé les autorités à l’interdire parmi les habitants. Mais certains en consommaient en cachette, notamment à côté de cette grande porte, ce qui lui a valu le nom de Bab Errob. D’autres historiens assurent que les autorités avaient exigé que la seule issue pour que cette boisson soit cette porte pour contrôler l’entrée de la boisson et pour la taxe imposée la boisson.



Pour certains, il s’agirait d’une boisson fruitée sans aucun effet enivrant, que les habitants des régions de Marrakech, notamment Amizmiz et Asni, prenaient souvent à côté de ce portail ; puisque certains fruits comme les raisins et les figues, provenaient essentiellement de ces deux villages.