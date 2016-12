Badr Kanouni : Le lotissement "El Goumi", un projet intégré visant à améliorer les conditions d'habitat de citoyens actuellement en bidonvilles

Marrakech - Le lotissement "El Goumi", dont les travaux d'aménagement ont été lancés ce vendredi au quartier M'hamid à Marrakech, par SM le Roi Mohammed VI, se veut un projet intégré qui vise à améliorer les conditions de logement des citoyens habitant aujourd’hui des bidonvilles, a indiqué le président du Directoire du groupe Al Omrane, Badr Kanouni.



Conçu pour le recasement de 1.199 ménages bidonvillois, ce projet ambitionne non seulement de garantir des logements de qualité requise, mais également d'offrir un cadre de vie décent, a précisé M. Kanouni dans une déclaration à la presse.



Porté par le groupe Al-Omrane dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville, la direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur, la wilaya de la région de Marrakech-Safi et la Commune de Marrakech, le programme "El Goumi" privilégie le principe de "la mixité sociale", a tenu à souligner M. Kanouni.



Faisant partie intégrante du programme national "Villes sans bidonvilles", ce projet (291 millions de dirhams) consiste en la viabilisation et l’aménagement sur une superficie globale de 55 ha et dans un délai de 48 mois, de 1.675 lots de terrains. Ils seront répartis entre 1.199 lots mono-familiaux, 450 lots de mixité sociale, 26 lots destinés à la réalisation d’équipements publics et privés, ainsi que des espaces verts.