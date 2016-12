Benabdellah : Le projet de requalification urbaine de "Hay Essalam" contribuera au rayonnement économique, social, culturel et touristique de ce quartier

Marrakech - Le projet de requalification urbaine de Hay El Mellah, rebaptisé "Hay Essalam", de l'ancienne médina de Marrakech, contribuera de manière positive au rayonnement économique, social, culturel et touristique de ce quartier, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la ville, Nabil Benabdellah.



Ce projet, étalé sur deux tranches, porte sur la réhabilitation de nombreux Foundouks, le réaménagement des places avoisinantes, et la restauration de locaux commerciaux et de circuits touristiques, a indiqué M. Benabdellah dans une déclaration à la presse, à l'occasion de la visite de SM le Roi Mohammed VI à plusieurs sites historiques ayant été restaurés dans le cadre de la première tranche de ce projet de requalification urbaine dudit quartier.



Ce projet vital, qui entend valoriser le patrimoine architectural et historique de ce quartier authentique, permettra de stimuler l'activité économique locale et de renforcer l’attractivité touristique de la médina de Marrakech, a-t-il relevé.