Bouchra Echcharqui

Le cycle de la licence professionnelle « Promoteur du Patrimoine Territorial à Valeur Touristique » est une formation qui a commencé à Marrakech en 2009, elle a pour but le développement d’emplois et d’activités de conception de projets, de valorisation touristique de patrimoines territoriaux, et de gestion de structures liées aux sites remarquables.



Le patrimoine est-il, selon vous, estimé à sa juste valeur à Marrakech?



Marrakech est une ville riche en patrimoine culturel, une richesse issue des différentes civilisations qui se sont succédées dans cette cité (Almoravides, Almohades…). La médina animée abrite un nombre impressionnant de chefs d’œuvre architecturaux (les remparts la mosquée Koutoubia le palais Al Badii, le palai Al Bahia, les tombeaux Saadiens, la médersa Ben Youssef….), mais malheureusement ce patrimoine n’est pas estimé à sa juste valeur.



En effet, on l'exploite mais on n’essaye pas de caractériser, de conserver et de mettre en valeur cette richesse, même lors des tentatives de conservation de patrimoine, on ne pouvait que dégrader l’authenticité de ce patrimoine comme le cas des remparts de la ville de Marrakech.

Par ailleurs, on a un manque énorme d’activités de médiation et de mise en valeur des lieux patrimoniaux.