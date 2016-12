COP 22: Le Prince Charles lancera de Marrakech, un plan mondial pour la protection des sols

En effet, parmi les participants au futur sommet climatique à Marrakech COP 22 , il y a le Prince Charles de Galles L’héritier du trône britannique a fait sienne, une cause des plus importantes. Il s’est engagé à lancer un effort mondial pour la protection des sols à travers le monde, notamment des terres arables et horticoles.Selon le site britannique spécialisé, Farminguk , cette initiative a été, à l’origine, lancée par les gouvernements britannique et français. Elle vise à favoriser l’augmentation de la teneur en matière organique dans les sols, du monde entier.C’est un enrichissement des sols qui aura pour conséquences d’améliorer leur fertilité et accroître ainsi la sécurité alimentaire mondiale. Mais encore, cela aura un avantage écologique considérable puisque le plan prévoit aussi le développement des capacités des sols à retenir un maximum de quantité d’eau, ce qui contribue à réduire significativement :1- les risque d’inondation,2 - augmenter la résilience aux sécheresses,3 - et la réduction des émissions de Gaz à effet de Serre