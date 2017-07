Grandiose, impressionnant et magique ! C’est ainsi qu’on peut qualifier le concert donné hier par le rappeur franco-algérien algérino, de son vrai nom Samir Djourhlel, au théâtre de verdure Hasni-Chakroune. Un concert qui a vu la présence de milliers de personnes de tout âge, jeunes et moins jeunes et beaucoup de familles.Source : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/111401...