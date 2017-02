Conférence scientifique à Marrakech sur les clés de l’excellence territoriale

Organisé par la Maison de l’élu "Dar Al Mountakhab" de la région Marrakech-Safi et la Fondation allemande Konrad Adenauer, ce séminaire vise à contribuer à la création d’un débat public impliquant tous les acteurs institutionnels au dialogue sur l'excellence territoriale et augmenter la performance des communes territoriales à l’ère de la régionalisation avancée, indique un communiqué du Conseil de la région.



Cette conférence qui a connu la participation notamment de parlementaires de la région, d'élus des communes territoriales, d'universitaires et d'étudiants chercheurs, a été marquée par la présentation par les parlementaires allemands d’un exposé sur leur expérience en matière de souveraineté territoriale.



Lors de cette réunion, les interventions ont porté sur plusieurs thématiques portant, notamment sur "la mise en oeuvre du projet politique dans le domaine territorial, cas de la zone Lander dans la région Tering", "la mobilité dans les zones urbaines", "la souveraineté financière des régions", "les rôles et les responsabilités des présidents des communes territoriales" et "la participation des jeunes dans la planification et la prise de décision territoriale".



Selon la même source, les intervenants ont débattu les points forts et les points faibles de l’expérience marocaine et de l’expérience pionnière allemande.



La délégation allemande a eu des entretiens avec le président de la région de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine, sur les moyens de coopération, de partenariat et d’échange des visites dans le cadre général de la coopération décentralisée, en vue de développer un partenariat efficace visant la promotion des investissements ainsi que l'échange d'expertise et de technologie entre la région Marrakech-Safi et la région allemande Tering.