Convention de coopération entre l’AREF de Marrakech-Safi et la Fondation "Tamkine" pour le soutien pédagogique à distance

Signée par le directeur de l’AREF, Ahmed Karimi, et le président de la Fondation "Tamkine", Abdelilah Kadili, cette convention vise à contribuer aux efforts de l’académie en matière de soutien scolaire en vue d’améliorer la qualité des apprentissages et des compétences des élèves tout au long de l’année scolaire, particulièrement pendant les périodes de préparation des examens.



En vertu de cet accord, la Fondation Tamkine s’engage à créer dans chacun des établissements de l'enseignement collégial et qualifiant relevant de l’AREF une salle équipée en matériels électroniques et informatiques et un club "Tamkine" en vue de contribuer à l’encadrement des élèves.



De son côté, l’Académie s’engage à mettre à la disposition de la Fondation des données statistiques concernant les établissements scolaires ciblés par le projet et à mobiliser le corps enseignant et pédagogique pour contribuer à la réussite de cette initiative.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’AREF a souligné que ce projet vise à fournir un soutien pédagogique et éducatif aux élèves et permet d’améliorer le niveau des apprentissages, les indicateurs de scolarité et les résultats obtenus au cours du cursus scolaire jusqu’à l’obtention du baccalauréat.



Il a, en outre, indiqué que cette convention s’inscrit dans la vision stratégique 2015-2030 du système éducatif initiée par le ministère, plus particulièrement le projet 12 relatif à l'intégration des technologies de l'information et de communication dans l'enseignement (TICE) et la mesure 2 concernant la gestion des seuils de passage entre les cycles.



Pour sa part, le président de la Fondation a relevé que ce projet est destiné principalement aux élèves issus de familles nécessiteuses, notant que le Fondation a déjà signé des accords similaires avec d'autres académies régionales.