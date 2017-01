Coup d’envoi à Marrakech du Congrès national d'anesthésie et de réanimation

Organisé par la Société Marocaine d'Anesthésie et de Réanimation (SMAR), ce congrès qui constitue un événement annuel principal d’échange, de partage, de ressourcement et d’apprentissage continu, offre un programme varié au profit de plus de 70 experts oeuvrant dans la recherche en anesthésie et réanimation issus de plusieurs pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et du monde arabe.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la SMAR, Pr. Ahmed Rhassane El Adib, a souligné que cette édition offre un programme scientifique riche en conférences plénières portant sur des thématiques pertinentes et diversifiées visant l’avenir de la profession d’anesthésie et de réanimation, ainsi que des sessions et des ateliers diversifiés.



Parmi les défis à relever en la matière, il a jugé nécessaire d’institutionnaliser la protection des patients pendant les soins et d’assurer le maintien d’une formation médicale continue au profit des spécialistes en la matière.



Ce congrès "va en élan et progresse d’une année à l’autre" avec une participation cette année d’environ 700 congressistes des secteurs public et privé et des confrères subsahariens, a, de son côté, fait savoir Pr. Taoufiq Abou El Hassan, membre du bureau de la SMAR.



Au programme de cette édition, figurent 15 ateliers pratiques répondant à différents besoins de formation, incluant des approches pédagogiques innovantes et touchant une grande partie de la spécificité en anesthésie et en réanimation, a relevé le professeur, notant, toutefois, que la cartographie des anesthésistes-réanimateurs au niveau national reste déséquilibrée.



Cette 30ème édition de trois jours qui a été marquée par l’organisation de plusieurs symposiums, des communications orales et affichées et des ateliers pratiques ainsi que des simulations sur des mannequins, a réuni tous les spécialistes marocains pour discuter avec plusieurs confrères du monde entier des dernières conférences d’actualisation aussi bien en anesthésie qu’en réanimation, ainsi que les pistes d’améliorations de la réanimation au Maroc, les moyens de réduire les coûts en santé pour les anesthésistes et les nouveautés de la médecine d’urgence.