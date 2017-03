Création de deux bureaux de proximité au sein du bâtiment du service de police de proximité dans le quartier Sokoma

La préfecture de police de Marrakech a créé deux bureaux de proximité au sein du bâtiment du service de police de proximité dans le quartier Sokoma relevant du 12è arrondissement dans le but de rapprocher les services de sécurité des citoyens et l’adoption de nouveaux mécanismes pour assurer la proximité et la communication avec les usagers afin de garantir l’efficience et la célérité.



La création de ces deux bureaux vise aussi la promotion des services présentés par les services sécuritaires de la préfecture de Marrakech et la généralisation de ces services pour qu’ils englobent les différents espaces territoriaux de la préfecture, la consécration et la consolidation des structures et des unités sécuritaires dans le district de police M’Hamid récemment créé.



Les deux bureaux ont commencé dès le 20 mars à recevoir les usagers désirant réaliser ou recevoir les différents certificats administratifs délivrés par les arrondissements de police, outre la réception et le traitement des demandes des citoyens désirant l’obtention de la carte nationale biométrique.