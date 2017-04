• Agroalimentaire: Le contrat-programme prêt Déficit de compétitivité et d’investissement, cadre réglementaire peu adapté... l'agroalimentaire veut opérer sa mise à niveau. Le projet de contrat-programme est prêt et attend juste la nouvelle équipe pour sa validation et sa signature.Source : http://www.leconomiste.com/article/1010653-de-bonn...