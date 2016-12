De nouveaux projets pour valoriser le patrimoine urbain et culturel de la médina de Marrakech et promouvoir son attractivité touristique

Ces initiatives de développement revêtent une importance particulière pour la préservation de l'héritage humain de cette ville antique, à travers notamment la restauration des sites historiques, l'amélioration des conditions de vie des habitants, le développement des infrastructures et le renforcement du tissu urbain et artisanal de la médina.



La mise en œuvre de ce programme, qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement "Marrakech, Cité du renouveau permanent", est un mécanisme exemplaire de réhabilitation des sites historiques de la ville de manière cohérente et harmonieuse avec son infrastructure architecturale, permettant, ce faisant, de la promouvoir en tant qu'une des destinations touristiques les plus prisées du Royaume. Ainsi, ce projet porte essentiellement sur le traitement des édifices menaçant ruine, la réhabilitation des ruelles, des Foundouks et des commerces, le réaménagement des places publiques, la reconstruction de certains locaux commerciaux, le renouvellement de la toiture en bois, le renforcement des circuits touristiques et le ravalement des façades.



Par ailleurs, la restauration des sites historiques dans le cadre de la première tranche du projet de requalification urbaine de "Hay Essalam" dans la Cité Ocre est à même de renforcer l'attractivité touristique de la capitale des palmiers et de promouvoir son patrimoine culturel fortement ancré dans l'histoire. Ce projet vital entend également hisser la médina de Marrakech au rang de pôle touristique exceptionnel, eu égard aux importantes potentialités dont regorge la ville et qui en font un passage incontournable sur le parcours touristique et historique mondial. Cet ambitieux projet aspire aussi à mettre en valeur l'histoire féconde de cette ville antique en promouvant un rayonnement socioéconomique et culturel à même d'améliorer la qualité de vie de ses habitants et réaliser un développement durable et global.



S'agissant des projets de requalification du circuit touristique de plusieurs places historiques et de réhabilitation des Foundouks au cœur de la médina de Marrakech, ils visent à préserver et à garantir la durabilité de l'héritage culturel de la vielle ville et la revalorisation de son patrimoine historique.



S'inscrivant en parallèle aux objectifs de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment dans son volet relatif à la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale, le projet de réhabilitation des Foundouks vise à promouvoir le secteur de l'artisanat en stimulant et valorisant les arts artisanaux.



Globalement, la restauration des sites historiques de la médina de Marrakech et la réhabilitation de ses places historiques et Foundouks sont en harmonie avec les efforts visant à préserver le patrimoine national et humain dans l'ensemble des localités du Royaume. "Marrakech cité du renouveau permanent" est un programme quadriennal (2014-2017) qui devra permettre à la ville de se hisser au niveau des grandes métropoles internationales. Basé sur une approche novatrice en termes de transversalité, d'intégration et de cohérence des interventions publiques "Marrakech, cité de renouveau permanent" est un plan structurant qui vise à accompagner le développement urbain et démographique de la ville, renforcer son attractivité économique, consolider sa place en tant que pôle touristique mondial, renforcer les infrastructures socio-culturelles et sportives en son sein et à promouvoir les indicateurs de développement humain.



Mobilisant des investissements de 6,3 milliards de dirhams, ce programme s'articule autour de cinq principaux axes, à savoir la valorisation du patrimoine culturel, l'amélioration de la mobilité urbaine, l'intégration urbaine, la promotion de la bonne gouvernance et la préservation de l'environnement.